Краснодар, 24 декабря, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае Прикубанский районный суд назначил штраф в 30 тыс. рублей подростку, напавшему на другого школьника с ножом. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба объединённых судов региона.

Владимир Гердо/ТАСС

6 декабря подсудимый 2010 года рождения в одной из школ посёлка Российский в ходе ссоры с другими учениками напал на одного из сверстников с ножом.

«Слушание по делу проходило в закрытом режиме. Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»)», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

Суд оштрафовал подростка на 30 тыс. рублей. После уплаты его и родителей выдворят с территории России.

Как передавало ИА Регнум, четверо несовершеннолетних попали в больницу после нападения в школе посёлка Российский. Нападавшего задержали на месте происшествия. Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с инцидентом. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в школе. Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293).

Губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал разобраться, каким образом ученик смог пронести холодное оружие в здание школы. Он также поручил предоставить ему оперативный доклад по результатам расследования обстоятельств инцидента.