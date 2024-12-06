Краснодар, 6 декабря, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ученика с ножом в одной из школ Краснодара, сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч.1 ст. 293).

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — отметило подразделение ведомство в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, которой располагают следователи, в посёлке Российском (входит в городской округ города Краснодара) ученик школы нанёс непроникающие ножевые ранения двоим сверстникам. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Ведомство также подчеркнуло, что точное число тех, кто пострадал в результате случившегося, уточняется. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Руководитель регионального управления СК РФ Андрей Маслов поставил ход расследования на свой контроль.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря прокуратура Прикубанского округа Краснодара проинформировала, что начала проверку по факту нападения в школе в посёлке Российском. Напавшего на сверстников удалось задержать.

В оперштабе Краснодарского края в свою очередь распространили информацию, что в результате нападения пострадали пятеро школьников. По сведениям ведомства, трое из них находятся в больнице. Ещё двое несовершеннолетних получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва пообещала, что учащимся этой школы окажут всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование.