Краснодар, 6 декабря, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Четверо несовершеннолетних попали в больницу после нападения в одной из школ в Краснодаре, написала 6 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что в посёлке Российском (входит в городской округ города Краснодара) ученик школы напал с ножом на сверстников. В оперштабе Краснодарского края заявляли, что в больнице находятся трое школьников. В ведомстве также сообщали, что ещё двое несовершеннолетних получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Напавший на сверстников ученик был задержан.

«Четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет», — отметила Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ученик напал с ножом на одноклассников

Она подчеркнула, что пострадавшим оказывается вся необходимую помощь. Уполномоченный по правам ребенка также добавила, что ситуация находится на контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее инцидент в школе посёлке Российском прокомментировала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва. Глава ведомства пообещала, что учащимся школы, в которой ученик окажут всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в школе. Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293).

Кроме того, по факту нападения в школе свою проверку начала прокуратура Прикубанского округа Краснодара. Губернатор Кондратьев призвал разобраться, каким образом ученик смог пронести холодное оружие в здание школы. Он также поручил предоставить ему оперативный доклад по результатам расследования обстоятельств инцидента.