Четыре человека госпитализированы после нападения в школе в Краснодаре
Львова-Белова: 4 детей госпитализированы после нападения в школе в Краснодаре
Краснодар, 6 декабря, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Четверо несовершеннолетних попали в больницу после нападения в одной из школ в Краснодаре, написала 6 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
Ранее стало известно, что в посёлке Российском (входит в городской округ города Краснодара) ученик школы напал с ножом на сверстников. В оперштабе Краснодарского края заявляли, что в больнице находятся трое школьников. В ведомстве также сообщали, что ещё двое несовершеннолетних получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Напавший на сверстников ученик был задержан.
«Четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет», — отметила Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что пострадавшим оказывается вся необходимую помощь. Уполномоченный по правам ребенка также добавила, что ситуация находится на контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Как сообщало ИА Регнум, ранее инцидент в школе посёлке Российском прокомментировала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва. Глава ведомства пообещала, что учащимся школы, в которой ученик окажут всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в школе. Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293).
Кроме того, по факту нападения в школе свою проверку начала прокуратура Прикубанского округа Краснодара. Губернатор Кондратьев призвал разобраться, каким образом ученик смог пронести холодное оружие в здание школы. Он также поручил предоставить ему оперативный доклад по результатам расследования обстоятельств инцидента.