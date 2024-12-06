Краснодар, 6 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Необходимо разобраться, как ученик одной из школ Краснодара, напавший на одноклассников с ножом, пронёс оружие в здание школы, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Подобное недопустимо, подчеркнул глава региона в своём Telegram-канале.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — заявил Кондратьев.

Пострадавшие в результате нападения госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, угрозы для их жизни нет, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл ранее 6 декабря. Один из учеников школы в Краснодаре нанёс ножевые ранения другим учащимся. Источник ИА Регнум сообщил, что поводом для конфликта стало прослушивание одной из песен рэпера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Сообщалось, что в результате нападения пострадали пять школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, ещё два школьника получили легкие травмы, а один подросток от госпитализации отказался, отмечалось в сообщении.

Прокуратура региона начала проверку. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края проинформировали, что нападавший задержан.