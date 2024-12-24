Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области подавили ещё четыре украинских беспилотника в ночь на 24 декабря. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы ещё четыре БПЛА», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его данным, пострадавших нет. В настоящее время уточняются последствия на земле. Он добавил, что угроза атаки беспилотников в регионе на данный момент сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, по данным пресс-службы Минобороны РФ, российские средства ПВО вечером 23 декабря за 40 минут сбили над Ростовской областью девять украинских беспилотников. Слюсарь тогда сообщил, что пострадавших в результате атак нет.

В ночь на 22 декабря над Ростовской областью сбили восемь беспилотников и одну ракету, запущенные ВСУ. Дроны были уничтожены в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске. Ракету ВСУ сбили около Миллерово.