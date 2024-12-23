Москва, 23 декабря, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Российские средства ПВО вечером 23 декабря в течение 40 минут сбили над Ростовской областью девять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Данных о последствиях атаки пока нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 декабря над Ростовской областью сбили восемь беспилотников и одну ракету, запущенные ВСУ. Дроны были уничтожены в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске. Ракету ВСУ сбили около Миллерово.

Минобороны РФ 22 декабря сообщило, что российские средства ПВО за сутки ликвидировали 100 украинских БПЛА. Также были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.