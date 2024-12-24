Берлин, 24 декабря, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Завещание найдено следователями в автомобиле, на котором террорист наехал на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Об этом 23 декабря сообщает журнал Der Spiegel.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

«Подозреваемый в нападении на рождественской ярмарке в Магдебурге Талеб А., очевидно, ожидал, что сам погибнет на месте преступления. В арендованной машине следователи обнаружили его завещание», — уточняет издание.

В документе указано, что выходец из Саудовской Аравии завещал всё своё имущество Красному Кресту Германии. При этом в завещании нет никаких политических заявлений.

По данным издания, Талеб аль-Абдулмохсен арендовал BMW 11 декабря, это больше, чем за неделю до совершения теракта. На следующий день, 12 декабря, он в гостиничном номере в Магдебурге записал видеоинтервью для антиисламского американского блога. В нём он восхищался бизнесменом Илоном Маском и выступил с критикой политики Германии. Берлин, по словам мужчины, впускает в страну исламистов из Сирии, желая «разрушения жизней бывших мусульман», приехавших из Саудовской Аравии.

Кроме того, выяснилось, что в соцсети X мужчина неоднократно, и публично и в личных сообщениях, писал о том, что «умрёт в 2024 году».

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецким силовикам удалось установить причину, по которой уроженец Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен 20 декабря совершил наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Задержанный объяснил своё решение совершить теракт якобы «плохим обращением» германских властей с беженцами из Саудовской Аравии.

При этом Эр-Рияд трижды предупреждал Берлин об угрозе, исходящей от саудита Талеба.

Подозреваемый в намеренном наезде на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге Талеб аль-Абдулмохсен в 2016 году получил статус беженца, мужчина родом из Саудовской Аравии. В Германии жил с 2006 года. По информации СМИ, на родине его обвиняют в терроризме и торговле людьми. От правосудия на родине он скрывался в Германии.

В полиции заявили, что водитель автомобиля действовал в одиночку и опасности уже не представляет.

Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, более 200 горожан пострадали.