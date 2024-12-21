Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, сообщило в субботу, 21 декабря, издание Spiegel.

Global Look Press

По этим данным, один из погибших — ребёнок.

«По информации Spiegel, как минимум пять человек погибло, в том числе маленький ребёнок», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате теракта четыре человека погибли и более 200 пострадали. 86 человек остаются в больницах с тяжёлыми травмами. У 78 пострадавших — лёгкие ранения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку. Немецкие СМИ сообщили, что мужчина жил в стране с 2006 года, а в 2016-м получил статус беженца. По этим данным, в Германии он скрывался от правосудия, так как на родине его обвиняют в терроризме и торговле людьми.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен в своей статье отметил, что исполнитель теракта, судя по его комментариям в социальных сетях и интервью, которые он ранее давал немецким медиа, стоит на радикальных антиисламских и атеистических позициях.