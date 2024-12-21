Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Подозреваемый в намеренном наезде на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году получил статус беженца, мужчина родом из Саудовской Аравии. В Германии жил с 2006 года. Подробности о происшествии и подозреваемом написала газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на источник.

Теракт

«Мы пока не знаем никаких предысторий этого преступления, мы всё это рассматриваем», — заявила пресс-секретарь полиции.

Представитель правительства Саксонии-Анхальт Матиас Шуппе заявил, что это «вероятно, было покушение».

Авторы издания установили, что Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем, в одном из недавних видео мужчина откровенно высказывался против ислама.

Подозреваемый жил в Бернбурге, имеет постоянный вид на жительство, работает врачом-специалистом в области психиатрии и психотерапии, говорится в статье.

После инцидента, он был задержан полицией. Мотивы преступления пока не называются.

Как передавало ИА Регнум, власти Магдебурга, где в результате теракта 20 декабря пострадали десятки посетителей рождественской ярмарки, сообщили об уточнённых последствиях теракта.

Установлено, что в числе пострадавших травмы различной степени тяжести получили 68 человек. Из них 15 имеют серьёзные увечья, 37 человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших отделались лёгкими травмами. Также власти уточнили, что в давке погибли двое человек, в том числе младенец.

В полиции заявили, что водитель автомобиля действовал в одиночку и опасности уже не представляет.

Пресс-служба диппредставительства России в Германии уточнила, что наезд на людей случился около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте. Сотрудники посольства устанавливают возможное наличие россиян среди пострадавших. Для оказания экстренной консульской помощи дипломаты открыли горячую линию.