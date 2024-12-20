Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, действовал в одиночку. Об этом сообщила местная полиция.

Metropolico.org Немецкая полиция

«Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Его задержали сразу на месте и временно арестовали. Предположительно, он был единственным преступником», — указали правоохранители.

Инцидент произошёл вечером 20 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба диппредставительства России в Германии уточнила, что наезд на людей случился около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте. По предварительной информации местных спасательных служб, в результате наезда автомобиля пострадали от 60 до 80 человек. Сотрудники посольства устанавливают возможное наличие россиян среди пострадавших. Для оказания экстренной консульской помощи дипломаты открыли горячую линию.

При теракте на рождественской ярмарке погибли два человека, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По предварительной информации, также пострадали от 60 до 80 человек.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в Магдебурге. Также он поблагодарил спасателей, которые работают на месте происшествия.