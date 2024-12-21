Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Эр-Рияд трижды предупреждал Берлин об угрозе, исходящей от саудита Талеба А., который совершил наезд на немецких граждан в Магдебурге. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По данным Der Spiegel, Саудовская Аравия недавно вынесла три предупреждения в отношении Талеба А. немецким органам безопасности», — указано в публикации.

При этом издание отмечает, что конкретное содержание этих предупреждений неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку. Немецкие СМИ сообщили, что мужчина жил в стране с 2006 года, а в 2016-м получил статус беженца. По этим данным, в Германии он скрывался от правосудия, так как на родине его обвиняют в терроризме и торговле людьми.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен в своей статье отметил, что исполнитель теракта, судя по его комментариям в социальных сетях и интервью, которые он ранее давал немецким медиа, стоит на радикальных антиисламских и атеистических позициях.

21 декабря немецкая полиция сообщила о четырёх жертвах и более 200 пострадавших в результате данного теракта. По данным издания Bild, ещё 86 человек остаются в больницах с тяжёлыми травмами, легко пострадали при нападении 78 человек.