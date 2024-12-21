Магдебург, Германия, 22 декабря, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Немецким силовикам удалось установить причину, по которой уроженец Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен 20 декабря совершил наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге Германии.

Полиция Германии. Задержание

Задержанный объяснил своё решение совершить теракт якобы «плохим обращением» германских властей с беженцами из Саудовской Аравии. Об этом написал журнал Der Spiegel, цитируя старшего прокурора Хорста Хоменса.

Прокурор заявил СМИ, что подозреваемый дал первые показания и назвал мотив преступления.

«Он прокомментировал мотив преступления — недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии», — сказал Хоменс.

По словам прокурора, правоохранители проверят достоверность признания террориста.

При этом, Эр-Рияд трижды предупреждал Берлин об угрозе, исходящей от саудита Талеба.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемый в намеренном наезде на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге Талеб аль-Абдулмохсен в 2016 году получил статус беженца, мужчина родом из Саудовской Аравии. В Германии жил с 2006 года. По информации СМИ, его на родине обвиняют в терроризме и торговле людьми. От правосудия на родине он скрывался в Германии.

В одном из недавних своих видео мужчина откровенно высказывался против ислама. Подозреваемый жил в Бернбурге с постоянным видом на жительство, работал врачом в области психиатрии и психотерапии.

В полиции заявили, что водитель автомобиля действовал в одиночку и опасности уже не представляет.

Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, более 200 горожан — пострадали.

Обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен отметил, что исполнитель теракта, судя по его комментариям в социальных сетях и интервью, которые он ранее давал немецким медиа, стоит на радикальных антиисламских и атеистических позициях.