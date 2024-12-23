Москва, 23 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Против начальника структурного подразделения центрального жилищно-коммунального управления Минобороны РФ Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, в 2019 году Бурлакова совершила противоправные действия в военном городке в Саратовской области. В ходе проверки сетей водоснабжения чиновник намеренно приняла некачественно сделанную работу.

В результате на объектах водоснабжения военного городка произошло более 10 аварий. Размер нанесённого ущерба составил 27 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан экс-замминистра обороны Тимур Иванов. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Суд наложил арест на его имущество на сумму 82,5 млн рублей. Кроме того, Иванов обвиняется в организации двух случаев растраты и отмывании денег банка «Интеркоммерц».

В декабре в ходе расследования выяснилось, что Иванов переоформлял нажитое преступным путём имущество на своих близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.