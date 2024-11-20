Москва, 20 ноября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Организацию двух случаев растраты и отмывание денег банка «Интеркоммерц» выдвинул Следственный комитет России (СКР) в качестве обвинений бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По версии следствия, Иванов создал преступную группу из числа банкиров, которые вывели из «Интеркоммерц» через подконтрольные счета более 3,9 млрд рублей (статья 174.1 УК РФ). Также ему вменили растрату более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы (статья 160).

В ближайшее время следствие намерено допросить Тимура Иванова и предъявить новое обвинение его бывшему подчиненному Антону Филатову.

СК обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы ограничить срок ознакомления с материалами дела до 22 ноября. Защита попросила предоставить время до середины декабря для завершения ознакомления с материалами и допроса свидетелей. Решение суд примет на заседании 20 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

По решению суда Иванов пробудет под стражей до 23 декабря. Он не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.