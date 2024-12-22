Москва, 22 декабря, 2024, 08:16 — ИА Регнум. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей 1938–1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года. Это следует из судебных документов.

Максим Блинов/РИА Новости

Всего суд наложил арест на 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы, сообщило «РИА Новости». Это 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.

В числе автомобилей арестованы редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову на три месяца, до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В тот же день в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Минобороны суд арестовал два ретроавтомобиля. Одним из них оказался американский лимузин Packard 1942 года выпуска, вторым — Opel Admiral 1939 года выпуска. Также суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.

Кроме того, арест наложен на 11 земельных участков, общая площадь которых составляет почти 14 га. Площадь одного из них — около 82 тыс. кв. м, площадь других десяти участков варьируется от 944 до 16,7 тыс. кв. м. Некоторые участки расположены в районе Рублёво-Успенского шоссе в Подмосковье. Часть земель оформлена на юридических лиц.

Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (чуть менее 1,2 млрд рублей). По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что в рамках дела экс-замминистра наложен арест на имущество стоимостью 82,5 млн рублей.

Ранее Следственный комитет предъявил Иванову новые обвинения. Бывшему заместителю министра вменили растрату (200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы) и отмывание денег банка «Интеркоммерц».

17 декабря стало известно, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.