Москва, 23 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении четырёх задержанных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по обвинению в терактах в Курской области. Об этом 23 декабря сообщили в военных следственных органах СК РФ.

РИА Новости/ Павел Лисицын

Установлено, что в начале августа украинские военные незаконно пересекли границу России, применив огнестрельное оружие и взрывные устройства. Находясь в селе Снагость Курской области, четверо бойцов запугивали местных жителей и, угрожая применить оружие, забирались в частные дома, запрещали людям передвигаться по улицам и неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военным, так и по мирному населению.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела города Рыльска Курской области украинскими войсками. Военные ВСУ, отметили в ведомстве, атаковали мирный город с помощью дистанционных средств огневого поражения, причём направили их на гражданские объекты.

В результате атаки украинской армии в Рыльске оказались травмированы 12 человек, девять из которых направили в областную больницу, у восьми диагностировали лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Погибли пять человек.

12 декабря суд вынес первый приговор двум военным ВСУ Виталию Панченко и Ивану Дмитракову (внесены в перечень террористов и экстремистов), принимавшим участие во вторжении в Курскую область. Их признали виновными в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Панченко приговорили к 15 годам лишения свободы, а Дмитракова — к 14 годам лишения свободы с отбыванием первые три года в тюрьме, затем в колонии строгого режима.