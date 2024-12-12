Курск, 12 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд вынес первый приговор двум военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталию Панченко и Ивану Дмитракову (внесены в перечень террористов и экстремистов), принимавшим участие во вторжении в Курскую область. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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«Установлено, что 7 августа текущего года Панченко и Дмитраков, действуя в составе ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Находясь на территории нашей страны, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — заявили в ведомстве.

Следователи установили, что фигуранты, применяя силу и угрожая оружием, насильно поместили трёх россиян в автомобиль, после чего вывезли на территорию Украины.

Также отмечается, что Панченко наряду с другими украинскими военными похитил продукты из магазина в Судже.

Военных признали виновными в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Панченко приговорили к 15 годам лишения свободы, а Дмитракова — к 14 годам лишения свободы с отбыванием первые три года в тюрьме, затем в колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, вооружённые силы России взяли в плен порядка 500 украинских бойцов за период вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Курской области.

10 декабря депутат Госдумы Николай Иванов заявил, что ВСУ оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области, разорили десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 социальных объектов.

7 декабря врио главы Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет окончательно освобождён очень быстро. По его словам после освобождения приграничных территорий предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для этой работы необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона.