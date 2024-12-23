Минск, 23 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В течение скорого времени страны Европы откроются для сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом 23 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Думаю, рано ли поздно, а после Эмиратов (визита в ОАЭ на минувшей неделе. — Прим. ред.) абсолютно убеждён, что скоро это будет, Европа откроется для нас», — рассказал он в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявление белорусского лидера процитировала его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Европа не может существовать без России и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 19 октября рассказал, что провёл сложные, но интересные переговоры с представителями западных стран. Он отметил, что Запад внимательно наблюдает за Белоруссией.

В конце августа президент Белоруссии отмечал, что странам Европы нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. Как указал Лукашенко, европейцам нужны крепкие руководители, которые бы исходили из интересов своих народов.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько 27 августа заявил ИА Регнум, что Лукашенко может переориентироваться на Запад. Он утверждает, что это может произойти в случае, если Россия потерпит поражение.