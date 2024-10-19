Белоруссия, 19 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 октября, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Минской области, заявил, что провёл сложные, но интересные переговоры с представителями стран Запада.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как рассказал белорусский лидер, накануне, 18 октября, у него был тяжёлый день, посвящённый непубличным встречам.

«Очень сложные, тяжёлые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я понял, насколько они внимательно наблюдают за нами. Богатейшие страны были представлены. Мы нашли свой путь развития и достойно по нему прошли», — процитировало Лукашенко белорусское агентство БелТа.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Лукашенко заявил, что европейцам нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. По его мнению, страны Европы нуждаются в крепких руководителях, которые бы исходили из интересов своих народов. Позже он заявил, что Запад советует Минску отвернуться от России.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Лукашенко может переориентироваться на Запад. Он заявил ИА Регнум, что такое может произойти, если Россия потерпит масштабное поражение.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 9 октября Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить Россию и Белоруссию. Запад признаёт свой провал, отметил белорусский лидер.