Москва, 27 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Если Россия потерпит поражение, то президент Белоруссии Александр Лукашенко может переориентироваться на Запад. Такое мнение 27 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова Лукашенко о том, что властям Белоруссии советуют отвернуться от России и воевать против неё на стороне Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что ему со всех сторон вносят предложения, которые в Белоруссии принять не могут на 99%.

«В словах Лукашенко больше всего смущает то, что он не может принять поступающие ему предложения на 99%, а не на 100%. Это вызывает недоумение. Ведь Белоруссия сильно зависит от России. Если экономические связи с Россией будут разорваны, экономика республики рухнет. Такие заявления можно рассматривать как кокетство и заигрывание с Западом. С одной стороны, Лукашенко не хочет обидеть Россию, а с другой — хочет показать Западу, что согласен с его предложениями хотя бы на 1%», — отметил Безпалько.

По его словам, сейчас при поддержке России и средств массовой информации провести какой-либо майдан или переворот в Белоруссии невозможны. Нет оснований полагать, что в Белоруссии может произойти смена президента. В стране нет значимых политиков, которые могли бы претендовать на эту должность.

Однако Лукашенко, как любой другой человек, имеет физический предел. Он, вероятно, рассчитывает на то, что его безопасность и преемственность власти будут обеспечены. Существует мнение, что после него президентом может стать один из его сыновей. Однако такой сценарий представляется маловероятным, добавил политолог.

«Тем не менее существует вероятность, что сам Лукашенко может развернуть страну от России в сторону Запада, если РФ потерпит масштабное поражение. В будущем Запад может сделать ставку на любого политика, который будет представлять альтернативу Лукашенко и будет полностью лоялен Западу. Для Запада важны не компетенции лидера, а его лояльность и преданность, готовность следовать его указаниям, даже если это не соответствует интересам государства и населения. Западу нужен такой лидер, как глава киевского режима Владимир Зеленский, который может бросить страну в войну и конфликт. Такие лидеры сейчас не просматриваются в Белоруссии, но они нужны Западу, и он поддержит любого такого», — подчеркнул Безпалько.

Он добавил, что по большому счёту Россия пытается отсрочить этот момент, откладывая его на будущее. Белоруссия очень сильно зависит от России экономически, но экономические интересы никогда за последние годы не становились главным аргументом в международных отношениях. Украина тоже получала массу выгод от торговли и сотрудничества с Россией, но пошла на конфликт и саморазрушение ради того, чтобы следовать западным установкам, пояснил политолог.

Он отметил, что Запад стремится сделать «вторую Украину» из всего постсоветского пространства. Например, в Армении премьер-министр Никол Пашинян напрямую контактирует с Западом и фактически поддерживает Украину. В Казахстане притесняют пророссийских активистов. В Киргизии крупные коммерческие банки фактически прекратили переводы в Россию. Это говорит о том, что эти страны могут перейти в «состояние Украины» под давлением или в добровольно-принудительном порядке, пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 23 августа заявил, что Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. Он отметил, что в европейских странах должны быть крепкие руководители, которые бы исходили из интересов своих народов.

По словам президента Белоруссии, НАТО рассматривает возможность открыто включиться в конфликт на территории Украины, и если это произойдёт, начнётся третья мировая война. Западный военный блок и сейчас оказывает киевскому режиму поддержку, поставляя оружие, отправляя наёмников и бывших военнослужащих, но может пойти и на дальнейшую эскалацию. Лукашенко подчеркнул, что одной из целей НАТО является захват Белоруссии, западный военный блок мечтает отодвинуть свою восточную границу «почти до Ленинграда». Чтобы не доводить дело до третьей мировой, необходимо садиться за стол переговоров, подчеркнул Лукашенко.