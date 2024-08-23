Минск, 23 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил 23 августа президент Белорусии Александр Лукашенко.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Европе, чтобы жить спокойно <…> нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать», — заявил белорусский лидер на встрече с апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в стране.

В беседе Лукашенко заявил, что в европейских странах должны быть крепкие руководители, которые бы исходили из интересов своих народов. Глава белорусского государства в этой связи добавил, что взгляды руководства Белоруссии и Ватикана практически совпадают, особенно по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил мнение, что Белоруссия и страны Центральный Азии поддержали бы усилия РФ по созданию новой системы безопасности вместо денонсированного Договора о вооруженных силах в Европе.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи заявил, что прямых последствий от этой денонсации быть не должно, так как документ превратился в «неживой механизм».