Москва, 23 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что приедет в Москву на День Победы 9 мая 2025 года. Об этом 23 декабря напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Президент [России Владимир Путин] будет рад видеть и Роберта Фицо, и других, кто готов разделить с нами память о Победе», — добавил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Фицо 12 декабря назвал своим личным долгом посетить парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Он напомнил, что это будет в том числе годовщина освобождения Чехословакии от нацистов. Без СССР не получилось бы победить фашизм, подчеркнул премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что Россия будет рада принять всех, кто приедет на празднование 9 Мая.

Ранее российский президент пригласил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также воинские расчёты принять участие в параде в День Победы. Мероприятия по случаю годовщины победы над фашизмом пройдут во всех государствах, входящих в ОДКБ, отметил Путин.