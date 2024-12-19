Москва, 19 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Россия будет рада принять всех, кто пожелает приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы будем рады видеть всех, кто пожелает к нам приехать для того, чтобы отметить эту знаменательную дату», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что в ряде стран сегодня продвигается линия атаки на Россию. Он уточнил, что такие шаги направлены на то, чтобы забыть, сдвинуть, не вспоминать страну.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также российский лидер указал на необходимость объявить в связи с этой датой год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. В сентябре 2023 года Путин призвал провести праздничные мероприятия к 80-летию Победы не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.

В августе 2024 года Путин отметил, что Россия и Азербайджан намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что такая договорённость была достигнута в ходе переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.