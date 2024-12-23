Вашингтон, 23 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп процитировал слова президента России Владимира Путина, говоря об украинском конфликте и возможностях его разрешения. Об этом 22 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Evan Vucci/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

Отмечается, что в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Путин заявил о готовности к встрече с Трампом, если тот захочет встретиться с ним.

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, избранный глава Белого дома также заявил о необходимости положить конец этому конфликту, однако не стал уточнять какие-либо подробности этого и не взял на себя никаких конкретных обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, научный сотрудник Совета по международным отношениям, специалист по России Томас Грэм 22 декабря написал, что Трамп должен понимать, что разрешение конфликта на Украине не может быть скорым, если не будет более тесного восстановления отношений с Россией и более регулярных дипломатических отношений двух государств. По его утверждению, избранному главе Белого дома не следует стремиться к быстрой встрече с российским лидером.

Путин 19 декабря заявил, что не говорил с избранным президентом США четыре года, однако готов к разговору и встрече с ним. Глава государства добавил, что встретится с Трампом, если тот захочет провести такую встречу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 декабря рассказал, что никаких предпосылок для организации встречи Путина с Трампом пока не было. Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, есть ли вероятность встречи лидеров до инаугурации Трампа.