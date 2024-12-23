Вашингтон, 23 декабря, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Избранный американский президент Дональд Трамп должен понимать, что решение украинского конфликта не может быть скорым, если не будет более тесного восстановления отношений с Россией, более регулярных дипломатических отношений. Об этом написал выдающийся научный сотрудник Совета по международным отношениям, специалист по России Томас Грэм для журнала The Hill.

ИА Регнум Трамп, Прибалты

Автор полагает, что Трампу не следует стремиться к быстрой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Хотя он и дал понять, что хочет восстановить отношения

«Трамп поймёт, что прогресс будет медленным, и его цель не будет достигнута, если она не будет частью более широкой российской повестки, включающей такие вопросы, как стратегическая стабильность, европейская безопасность, Ближний Восток, Северо-Восточная Азия, Арктика и энергетические рынки. Новой администрации понадобится политика в отношении России, а не просто стратегия российско-украинской войны», — считает Грэм.

По мнению эксперта, Дональд Трамп должен позвонить Путину и сообщить, что США не стремятся нанести России стратегическое поражение, а признают её важность для будущего миропорядка. Кроме того, продолжил Грэм, американский лидер должен объяснить, что встреча на высшем уровне возможна только после достижения согласия по управлению отношениями и разрешению конфликта на Украине.

Трамп должен предложить провести саммит Россия — США в 2025 году для обсуждения перезагрузки отношений. В рамках этого саммита Трампу следует направить своего специального представителя Кита Келлогга в Москву для подготовки.

«После саммита впереди будет долгий путь к построению менее опасных американо-российских отношений, но, по крайней мере, этот путь будет», — заключил автор.

Томас Грэм добавил, что Трампу следует встретиться с ключевыми союзниками США до любой встречи с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, венгерская миссия миротворца, направленная на урегулирование конфликта на Украине, не принесла ожидаемых результатов, но ситуация изменилась — теперь все говорят о мире, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он также дал понять, что больше не претендует на роль посредника между Москвой и Киевом. По его словам, в этом нет необходимости, потому что на политическую арену выходит другой, гораздо более влиятельный игрок — Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил об ожидании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине.

Политик добавил, что необходимо закончить боевые действия. Этот конфликт, по его словам, не начался бы, будь он на месте действующего главы Белого дома Джо Байдена.