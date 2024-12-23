Москва, 23 декабря, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Каких-либо предпосылок для организации встречи российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. В этом заверил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИА Регнум Путин, Трамп

«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, есть ли вероятность встречи лидеров до инаугурации Трампа.

При этом Трамп не раз озвучивал, что готов на встречу с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп должен понимать, что решение украинского конфликта не может быть скорым, если не будет более тесного восстановления отношений с Россией, более регулярных дипломатических отношений. Об этом написал научный сотрудник Совета по международным отношениям, специалист по России Томас Грэм для журнала The Hill. Автор полагает, что Трампу не следует стремиться к быстрой встрече с Путиным.

19 декабря Владимир Путин заявил, что не говорил с Дональдом Трампом уже четыре года, но готов к беседе и встрече с ним.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.