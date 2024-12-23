Будапешт, 23 декабря, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Украинская сторона дала «некультурный отказ» на запрос Будапешта о телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 23 декабря рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Сийярто отметил, что венгерская сторона запросила у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, однако в ответ получила «некультурный отказ».

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — привело его слова РИА «Новости».

Как сообщало, 15 декабря Орбан рассказал, что предложил украинскому политику установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что Зеленский отверг эту идею.

Глава киевского режима также попытался унизить венгерского премьера, пообещав не допустить его участия в мирных переговорах в случае, если диалог состоится. По словам Зеленского, у Орбана нет аргументов для воздействия на стороны конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря отметил, что сделанные в последнее время в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания главы киевского режима связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием. По словам представителя Кремля, у Зеленского не получается сдерживаться.