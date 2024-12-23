Братислава, 23 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Поддерживающий санкции Запада против российской атомной отрасли глава киевского режима Владимир Зеленский ставит под угрозу работу атомных электростанций (АЭС) в Словакии. Об этом 23 декабря заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Milenko Badzic/imageBROKER.com/Global Look Press

«Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На территории Словакии находятся и функционируют две АЭС, которые были построены с участием специалистов из Советского Союза и России — «Моховце» (в центре страны) и «Богунице» (на западе).

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Фицо заявил, что Словакия заблокирует возможные санкции Евросоюза против атомной энергетики РФ. Он назвал такого рода меры недопустимыми, потому что АЭС в республике «российского происхождения» и «сотрудничество имеет долгую традицию».

Премьер-министр Словакии 12 декабря заявил, что Запад пытался использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, но его политика санкций не сработала. По его словам, в результате всего этого киевский режим уже не может проводить переговоры о мире с крепких позиций.