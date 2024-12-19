Москва, 19 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Словакии задержаны украинских диверсанты с картами расположения энергообъектов. Об этом 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

Borislav Zdrinja/Global Look Press

«Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии», — рассказал президент.

Российский лидер сообщил, что поручит выяснить по партнёрским каналам, что именно там произошло. Вместе с этим Путин удивился, что украинские диверсанты планируют теракты не только в России, но и в странах Европы.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.