Бразилиа, 12 декабря, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Западные страны намеревались использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, а их санкционная политика не сработала. Об этом 12 декабря заявил прибывший с официальным визитом в столицу Бразилии премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ZUZANA GOGOVA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Запад решил, что воспользуется этим конфликтом для ослабления России, [были] введены санкции. На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, потоки вооружений», — сказал он в интервью газете Folha de S. Paulo.

Фицо отметил, что всё это не принесло западным странам никакого результата, так как армия России освобождает всё больше территорий, антироссийские санкции не работают и киевский режим уже не может проводить переговоры о мире с крепких позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад пытается ослабить Россию через разжигание конфликтов в Грузии и Сирии на фоне осознания своего поражения на Украине. По его словам, западные государства хотят создать два-три кризиса в разных регионах для отвода Россией военных ресурсов и снижения темпов наступления российских войск в зоне украинского конфликта.

Бывший спикер Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнёв 10 декабря признал, что украинские спецслужбы и военные аналитики на Украине не смогли правильно оценить потенциал России. По его словам, они также ошиблись в оценке способности России производить в достаточном количестве оружие и беспилотные летательные аппараты.

Политолог Станислав Ткаченко 25 октября заявил в беседе с ИА Регнум, что западные страны собирались нанести России дипломатический и экономический удар в 2022 году, однако не смогли верно оценить масштабы интеграции России в мировое сообщество и уровень БРИКС. Эксперт также указал на длительность процесса по выстраиванию неподконтрольной Западу системы отношений.