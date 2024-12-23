Анкара, 23 декабря, 2024, 06:42 — ИА Регнум. В ходе возможных переговоров избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, скорее всего, будет достигнуто соглашение, одним из пунктов которого станет приостановка вступления Украины в НАТО. К такому выводу пришёл турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Соглашение, на мой взгляд, будет предполагать, что членство Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а её членство в Европейском Союзе будет ускорено», — пояснил он «РИА Новости».

Кроме того, политолог предположил, что на украинской линии фронта появятся иностранные силы.

Как сообщало ИА Регнум, в вопросе о принятии Украины в альянс нет консенсуса среди стран, решение будет принимать Дональд Трамп, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер 18 декабря. По его мнению, приглашение Украины в НАТО маловероятно до окончания активной фазы конфликта.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.