Вашингтон, 18 декабря, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В вопросе о принятии Украины в НАТО нет консенсуса среди стран — членов альянса, решение будет принимать Трамп. Об этом заявил специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер 18 декабря.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Он также отметил, что приглашение Украины в альянс маловероятно до окончания активной фазы конфликта.

«Должно произойти прекращение боевых действий. Мне сложно представить ситуацию, в которой общества, парламенты и политики союзных стран будут готовы сделать этот шаг, пока продолжается горячая стадия конфликта», — заявил он.

Карпентер добавил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, возможно, состоятся в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что усиленно работает над урегулированием конфликта на Украине. По словам политика, ему и его команде удалось достичь «небольшого прогресса» в указанном направлении. Избранный президент США также отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о перемирии.

Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Помимо этого, Трамп признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Он пообещал принять решение после встречи с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сообщил он. Также Песков напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.