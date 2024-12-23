Будапешт, 23 декабря, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Венгерская миссия миротворца, направленная на урегулирование конфликта на Украине, не принесла ожидаемых результатов, но ситуация изменилась — теперь все говорят о мире. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отвечая на вопрос о своих попытках добиться прекращения огня и начала переговоров, политик признал, что эти усилия не привели к практическому результату.

«Общая картина плачевна», — сказал Орбан.

Однако он выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг украинского конфликта произошли положительные изменения.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — добавил глава венгерского правительства.

Он также дал понять, что больше не претендует на роль посредника между Москвой и Киевом. По его словам, в этом нет необходимости, потому что на политическую арену выходит другой, гораздо более влиятельный игрок избранный президент США Дональд Трамп.

По словам премьера, американцы — большая сила.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил об ожидании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине.

Трамп добавил, что необходимо закончить боевые действия. Этот конфликт, по его словам, не начался бы, будь он на месте действующего главы Белого дома Джо Байдена.

19 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что не говорил с Трампом уже четыре года, но готов к беседе и встрече с ним.

Ранее Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.