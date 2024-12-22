Вашингтон, 22 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России, отметили в своей публикации в воскресенье, 22 декабря, обозреватели испанской газеты El Pais.

EPA/ТАСС

По данным издания, Трамп направил Зеленскому соответствующее письмо.

«Когда вы говорите «восстановить страну»… Восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — отметил избранный президент США, сказано в материале.

Конфликт, вероятно, закончится мирными переговорами, и они могут начаться раньше, чем этого ожидают, отметили авторы. Скорее всего, киевский режим либо потеряет территории, ранее входившие в состав Украины, либо статус этих регионов будет «заморожен», сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп сказал, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря избранный президент США не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией. Трамп отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Также сообщалось, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями.

Президент Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.