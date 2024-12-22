Мелитополь, 22 декабря, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Украинские войска понесли значительные потери на васильевском направлении запорожского участка фронта, все их атаки захлебнулись. Об этом 22 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Никакого прорыва ВСУ на васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чём разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Всё это вброс вражеской стороны. Противник попытался несколько раз контратаковать, но получил отпор и понёс существенные потери. Все атаки захлебнулись», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

ВСУ, по словам Рогова, отступили на исходные позиции, российские военнослужащие не допустили прорыва линии обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о срыве попытки ВСУ перегруппироваться в Запорожье. Российские бойцы выявили укрепления противника и зафиксировали перемещения украинских бойцов. Затем операторы дронов ударили зажигательными и осколочно-фугасными снарядами. В результате украинское подразделение понесло урон в живой силе. Также были разбиты инженерные сооружения ВСУ.

11 сентября «медийная операция» ВСУ в Чёрном море, приуроченная к приезду в Киев высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. В район самоподъёмной буровой установки «Крым-2» был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций украинских ВМС. В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов. Ещё шесть украинских катеров ретировались, не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих.