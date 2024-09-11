Москва, 11 сентября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Очередная «медийная операция» ВСУ в Чёрном море, приуроченная к приезду в Киев высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих, сообщает 11 сентября в своём Telegram-канале Минобороны России.

Телеграм-канал «Минобороны России»

«Приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Чёрного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

Российское военное ведомство информировало, что в район самоподъёмной буровой установки «Крым-2» был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций украинских ВМС.

В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов. Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми 11 сентября прибыли с визитом в Киев. На кадрах, опубликованных СМИ, в числе сопровождающих Блинкена и Лэмми виден бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.

10 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS.