Москва, 11 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Для захвата буровой установки «Крым-2» в Чёрном море Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce, сообщает в своём Telegram-канале 11 сентября Министерство обороны России.

Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

«Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что в ходе боя были потоплены восемь морских катеров ВСУ и уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих сил специальных операций. Ещё шесть украинских катеров, добавили в Минобороны РФ, ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Чёрного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — говорится в сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 сентября российские бойцы отразили в Новороссийске атаку морских дронов. После этого Минобороны России сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в Чёрном море.

4 сентября экипажи вертолётов авиации Черноморского флота ликвидировали четыре украинских морских дрона, сорвав террористическую атаку. Безэкипажные катера направлялись в сторону Крыма.

Также российские вертолёты 16 августа уничтожили в Чёрном море пять морских дронов ВСУ, которые также пытались прорваться к Крыму. Минобороны также опубликовало видео уничтожения вражеской техники.