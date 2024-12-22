Москва, 22 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили очередную попытку Вооружённых сил Украины перегруппироваться в Запорожье, сообщил 22 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Roman Naumov/Global Look Press

«Запорожье. Ореховское направление. Грамотные и слаженные действия личного состава батальона «Восток-Ахмат» МО России привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы», — написал он в своём Telegram-канале.

Российские бойцы выявили укрепления противника и зафиксировали перемещения украинских бойцов. Затем операторы дронов нанесли удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами. В результате украинское подразделение понесло урон в живой силе. Также были разбиты инженерные сооружения ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября произошла перестрелка на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропускном пункте.

Российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по колонне ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, вероятно, сорвав ротацию, сообщил 29 ноября координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, беспилотником уничтожили один украинский автомобиль, в результате чего погибли все, кто там находился. Остальной транспорт был повреждён, украинские военные начали разбегаться, но по ним нанесли артиллерийский удар. Точное количество погибших неизвестно.