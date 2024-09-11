Москва, 11 сентября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку украинских сил захватить буровую вышку в Чёрном море, сообщает 11 сентября Минобороны РФ.

Илья Питалев/ РИА Новости

Операцию спланировало Главное управление разведки минобороны Украины. В район самоподъёмной буровой установки «Крым-2» был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций украинских ВМС.

В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов, уточнили в ведомстве.

«Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что «медийная операция» киевского режима в акватории Чёрного моря была приурочена к визиту на Украину высоких представителей США и европейских стран. Однако для Киева она обернулась кровью и гибелью десятков бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения российскими вертолётами Ми-8 и Ка-29 пяти украинских безэкипажных катеров, которые шли в направлении Крыма.