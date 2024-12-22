Донецк, 22 декабря, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России завершили зачистку освобождённого населённого пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, заявил 22 декабря глава региона Денис Пушилин.

Александр Река/ТАСС

«Наши подразделения за прошедшую неделю освободили ряд очередных населённых пунктов. Это и Анновка. Уже населённый пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, российские силы 17 декабря освободили населённый пункт Анновка в ДНР. 15 декабря Пушилин сообщил, что российские военные заблокировали около 200 украинских военнослужащих в селе Анновка к югу от города Курахово.

22 декабря Минобороны РФ проинформировало об освобождении населённого пункта Красное в ДНР. Также 22 декабря стало известно об освобождении Лозовой в Харьковской области.

21 декабря российские военные освободили населённый пункт Островского, который располагается в окрестностях города Курахово (ДНР).

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.