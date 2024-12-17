Москва, 17 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населенный пункт Анновка», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также за прошедшие сутки российские силы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны. Под огонь бойцов ВС России украинские военные попали в районах Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил, что российские военные заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово.

Подразделения Южной группировки российских войск 16 декабря освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР. 17 декабря российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.

Как доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов, на данный момент российские силы контролируют 99,3% территории Луганской Народной Республики и 70% ДНР. Российские бойцы за сутки продвигаются в среднем на 30 кв. км. Вооружённые силы России в ходе спецоперации в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории, указал глава Минобороны.