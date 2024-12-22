Анапа, Краснодарский край, 22 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России и волонтёры продолжают очищать черноморское побережье, в Краснодарском крае очищено уже почти 40 км береговой линии. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила пресс-служба министерства.

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К работам в регионе привлечены более 10 тыс. человек, а также 366 единиц техники, сказано в сообщении.

«В Краснодарском крае собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта; очищено более 39,7 км береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 кв. м. Мониторинг побережья увеличился на 37 км до новороссийского села Мысхако», — отметила пресс-служба.

В Крыму собрано 60,3 тонны загрязненного песка и грунта, 50,6 тонны уже вывезено, сказано в сообщении. Масляные пятна незначительных размеров обнаружены на восьми участках (семь из них — на территории Керчи), площадь загрязнения составляет до 10 кв. м. На месте работают 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавсредства.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. В четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

На пляжах Краснодарского края волонтёрам удалось спасти более 350 птиц, которые попали в мазут после разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Последствия загрязнения устраняют волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

21 декабря МЧС проинформировало, что сотрудникам ведомства осталось очистить от нефтепродуктов 54 километра береговой линии Чёрного моря в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В министерстве отметили, что на месте работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.