Анапа, Краснодарский край, 21 декабря, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Сотрудникам МЧС осталось очистить 54 километра береговой линии Чёрного моря в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них: в Анапе — 44 километра; в Темрюкском районе — 10 километров», — говорится в сообщении.

Также указано, что на месте работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники. В министерстве добавили, что силами волонтёров было спасено 256 птиц.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

19 декабря на ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин, комментируя кадры последствий аварии, заявил, что разлив мазута в Чёрном море — это экологическая беда. Он отметил, что сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо. Глава государства также отметил, что крушение танкеров могло быть вызвано нарушениями со стороны капитанов танкеров, касающимися движения и стоянки во время шторма.