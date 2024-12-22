Сухум, 22 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Абхазская компания «Черноморэнерго» в воскресенье, 22 декабря, опубликовала новый график отключений электричества, в соответствии с которым с 23 декабря на всей территории республики свет будут отключать на четыре часа в сутки — два часа днём и два часа ночью.

Владимир Попов/РИА Новости

С 11 декабря электричество в Абхазии подавалось населению в течение лишь трёх часов днём и восьми часов ночью. «Интерфакс» со ссылкой на министерство энергетики и транспорта Абхазии сообщил, что Россия с 23 декабря начинает гуманитарные поставки электроэнергии в республику.

Электричество будет поставлено в объеме в 327 млн кВт·ч, рассказал и. о. главы ведомства Джансух Нанба.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы, что усугубляет непростую ситуацию в энергетической сфере республики. 13 декабря стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты.

18 декабря Нанба сообщил, что власти Абхазии запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Запрос был отправлен ещё в октябре, ответ пока не получен, сказал и. о. министра.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 21 декабря сообщил, что попросил руководство РФ решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Россия обязательно ответит Абхазии на возможную просьбу по поводу поставки электроэнергии, как только такая просьба будет получена, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.