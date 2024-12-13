Сухум, 13 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты. Об этом 13 декабря сообщил глава ведомства Дмитрий Кучуберия на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра республики Валерием Бганбой.

EPA/TASS/ANATOLY MALTSEV

«С 10 по 13 декабря сотрудниками СГБ обнаружено и изъято 194 единицы оборудования для майнинга криптовалюты», — приводит слова Кучуберии пресс-служба абхазского правительства.

Он отметил, что мероприятия были проведены в Сухуме, а также в Очамчирском, Гудаутском, Гагрском районах республики.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия указал, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы. Он отметил, что это усугубляет и так непростую ситуацию в энергетической сфере республики. При этом Бганба сообщал, что в целях борьбы с добычей криптовалюты на семь часов отключат доступ к интернету.

11 декабря на всей территории Абхазии была прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС. Это произошло в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды. 12 декабря работу станции восстановили.