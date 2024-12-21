Москва, 21 декабря, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Россия обязательно ответит Абхазии на возможную просьбу по поводу поставки электроэнергии. Об этом заявил 21 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Когда попросит, будет [ответ], конечно», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит «РИА Новости».

По его словам, Абхазия является родной для России страной. Песков напомнил, что РФ признала независимость республики. Пресс-секретарь добавил, что Москва желает Абхазии счастья, стабильности и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба проинформировал, что абхазские власти запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Он утверждал, что запрос был отправлен ещё в октябре, но ответ пока не получен.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба выпустил обращение, в котором попросил руководство РФ решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что РФ, как союзник и стратегический партнёр этой страны, выполнит указанную просьбу «как можно скорее».