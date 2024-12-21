Сухум, 21 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил руководство Российской Федерации решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом сказано в обращении и. о. президента к согражданам, опубликованном его пресс-службой в субботу, 21 декабря.

Илья Питалев/РИА Новости Бадра Гунба

Гунба выразил надежду, что Россия, союзник и стратегический партнёр Абазии, выполнит просьбу «как можно скорее». И. о. президента отметил, что республика переживает тяжёлые испытания, в ходе которых политический кризис обернулся также и проблемами в экономике.

«Бюджет государства испытывает непомерную нагрузку, приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо, коллапс энергетической системы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики, нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом», — заявил Гунба в обращении.

Отключения света, которые продолжаются по 9-11 часов в сутки, ставят под угрозу жизнь и здоровье детей и пожилых людей, отметил и. о. президента. Абхазия оказалась в полной темноте «в прямом и переносном смысле», заявил Гунба. Он призвал власть и оппозицию воздержаться от споров о том, кто виноват, и сосредоточиться на решении проблемы, с которой Абхазия не в силах справиться самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы, что усугубляет непростую ситуацию в энергетической сфере республики.

И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба проинформировал, что в целях борьбы с добычей криптовалюты на семь часов отключат доступ к интернету. 13 декабря стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты.

18 декабря и. о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба сообщил, что власти Абхазии запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Запрос был отправлен ещё в октябре, ответ пока не получен, сказал Нанба. В «Интер РАО» в свою очередь сообщили, что в настоящее время поставки электроэнергии из РФ в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует до конца 2024 года, а продление договора не обсуждалось.

Россия с сентября приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, кроме пенсий. 3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.