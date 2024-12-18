Сухум, 18 декабря, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Власти Абхазии запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Запрос был отправлен ещё в октябре, ответ пока не получен, сказал Нанба «РИА Новости».

«Ещё в октябре Абхазия запросила в России социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт*ч. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — заявил и. о. министра.

В «Интер РАО» сообщили, что в настоящее время поставки электроэнергии из РФ в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует до конца 2024 года. Продление договора не обсуждалось.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы, что усугубляет непростую ситуацию в энергетической сфере республики. И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба проинформировал, что в целях борьбы с добычей криптовалюты на семь часов отключат доступ к интернету. 13 декабря стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Абхазии изъяли за четыре дня почти 200 аппаратов для майнинга криптовалюты.

11 декабря на всей территории Абхазии была прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС. Это произошло в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды. 12 декабря работу станции восстановили.

3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции, в свою очередь, считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.

Россия с сентября приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, кроме пенсий. 9 декабря Бганба обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить соцвыплаты. Правительство Абхазии пока не получило ответа от России, рассказал Бганба 11 декабря.