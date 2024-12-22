Будапешт, 22 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Киевский режим не согласится на переговоры по урегулированию конфликта с Россией до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. А после 20 января украинскому руководству придётся многое пересмотреть, заявил венгерский политолог Дьердь Ногради в беседе с «РИА Новости».

Zuma\TASS Владимир Зеленский

По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся понять, что Трамп — это не действующий американский президент Джо Байден. Однако до вступления Трампа в должность Украина продолжит следовать прежнему курсу.

«До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить», — сказал Ногради.

Ранее в беседе с агентством он подчёркивал, что у представителей Киева нет ни малейшего шанса дождаться победы ВСУ на фронте, которая, как они утверждали, и сделает переговоры возможными.

Также, по его словам, Зеленскому не удастся вести себя с Трампом так, как он вёл себя раньше. То есть благодарить за поддержку и требовать что-то ещё.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. По его словам, должны быть учтены ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий.

Российский лидер добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине, и повторять их бессмысленно, а также в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу, но именно Киев сам себе запретил переговоры.

На встрече с руководством МИД России 14 июня Путин заявил, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Кроме того, Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из тех регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.