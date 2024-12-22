Белгород, 22 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Украинские формирования за прошедшие сутки нанесли удары по 12 населённым пунктам в Белгородской области. Об этом 22 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он уточнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть сёл в Белгородском районе. По Никольскому, Петровке, Пушкарному, Репному, Таврово и Ясным Зорям выпустили четыре боеприпаса. Также их атаковали шесть беспилотников, четыре из которых сбила система противовоздушной обороны.

«Последствий нет», — написал в Telegram-канале Гладков.

Также, по словам губернатора, целями стали хутор Нижние Мельницы в Валуйском муниципальном округе и Шебекино в Шебекинском муниципальном округе. Первый населённый пункт подвергся атакам трёх дронов. Также ВСУ выпустили по нему три снаряда. По Шебекино выпустили один снаряд.

Кроме того украинские военные обстреляли сёла Козинка и Новостроевка-Вторая в Грайворонском муниципальном округе.

«Выпущены четыре боеприпаса <…> и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО», — добавил глава региона.

Как отметил Гладков, во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Также сообщается о повреждении в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника двух частных домов и надворных построек в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря силы ПВО пресекли попытки ВСУ атаковать беспилотниками самолётного типа несколько российских регионов. Всего было обнаружено и уничтожено 19 БПЛА, из которых девять нейтрализованы над Белгородской областью, пять — в небе над Воронежской, три беспилотника средства ПВО сбили над Чёрным морем и по одному — над Курской областью и в Краснодарском крае.

Гладков 20 декабря сообщил, что украинский беспилотник атаковал грузовик возле одного из сельхозпредприятий в Шебекино. Другой беспилотник сдетонировал при ударе о дорожное полотно на трассе между Шебекино и Белгородом, в результате повреждения получил легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В результате атаки украинских БПЛА на Белгородскую область в ночь на 19 декабря были повреждены два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.